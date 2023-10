Tahmini Okuma Süresi: dakika

Muhtarların köylere ve mahallelere kamu kaynaklarının aktarılması noktasında birinci derecede sorumluluk bilinciyle günün her saatinde görevi başında bulunduğunu kaydeden Vali Zülkif Dağlı, tüm muhtarlarının gününü kutladı.

“Devletimizin vatandaşa dokunan sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımız gerek vatandaşlarımızı gerekse devletimizi temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir” diyen Vali Dağlı, köylü geçmişiyle örnek bir müessese olan muhtarlığın vatandaşların doğrudan devletle muhatap olabilmelerinin ilk aşaması ve merkezi yönetimin açık kapısı konumunda bulunduğunu da açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Muhtarlarımız, kamu hizmetlerin daha etkin, süratli, verimli ve şeffaf şekilde yürütülmesinde ve halkımızın yönetime katılmasında çok önemli role sahiptir. Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar mevcut her türlü sorunun çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için uğraşan ve vatandaşın derdiyle dertlenen muhtarlarımız yaptıkları bu fedakâr çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedir. Bu vesileyle muhtarlarımıza yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İlimizde görev yapmış olup ebediyete intikal etmiş olan muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, ilimizde fedakârca görev yürüten muhtarlarımız başta olmak üzere bütün muhtarlarımızın “Muhtarlar Günü” nü en kalbi duygularımla kutluyor, yapacakları bütün çalışmalarda başarılar diliyorum”