“Muhtarlardan Belediyeye yıkım teşekkürü” başlığı ile yapılan açıklamada Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’ndeki bir vakfa ait kaçak yapımının yıkımının mahalle sakinlerini memnun ettiği, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı ve Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal’ın da yolun açılmasına engel olan ve her iki mahalleyi mağdur eden kaçak yapımının yıkılmasından dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür ettiği dile getirildi.

Basına muhtarların teşekkürü ile ilgili yollanan haberde şu görüşlere yer verildi: “Çorum Belediyesi, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi üzerinde kalan kaçak yapının yıkımıyla birlikte önemli bir soruna da neşter vuruyor. Mahalle sakinlerinin beklentisine cevap veren Çorum Belediyesi, Çepni Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’ndeki tıkanıklığı çözüyor.

“ÇORUM ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Kılcı “Yıllardır iki mahallenin kaderi ile oynanılan, insanlarımızın trafik konusunda büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olan Çöplü ve Kunduzhan Mahallesi sınırlarında bulunan bir cemaate ait kaçak yapının yıkılmasına öncülük eden, Çorum Belediyesi ve çalışanlarına Çöplü Mahallesi ve Kunduzhan Mahallesi sakinleri adına hatta Çorum adına sonsuz teşekkür eder, belediyeye çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.

“BU YAPI MAHALLEYİ MAĞDUR EDİYORDU”

Benzer bir açıklama da Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akcal’dan geldi. Akcal, Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi’ni tıkayan bu yapının kaldırılması konusunda daha önceden Kunduzhan Mahallesi muhtarlığı olarak Çorum Belediyesi’ne talepte bulunduklarını söyledi. Akcal “Bir cemaate ait olan bu yapı yolun açılmasına engel oluyordu. Bu yapı yüzünden Tedaş aydınlatma yapamıyordu. Yolun daralması nedeniyle bölgede trafik kazaları yaşanıyordu. Kısacası yolun ortasında kalan bu yapı mahallemizi mağdur ediyordu. Sorunun çözümünde çaba gösteren Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.”