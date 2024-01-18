AK Parti Çorum Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan Halil İbrahim Aşgın’ın açıklanmasının ardından Muhsin Dere tarafından sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Açıklamasında Çorum Belediye Başkan aday adaylığı süresince kendisine gösterilen sevgi ve teveccüh için Çorumlulara teşekkür eden Muhsin Dere, ilimiz merkez ve ilçelerinde aday gösterilen arkadaşlarına başarı dilediğini de vurguladı.

Muhsin Dere konuyla ilgili paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Kıymetli hemşehrilerim; “Daha fazlasına hazır mısın Çorum” diyerek; Çorum’umuzu ülkemizin sanayi üssüne dönüştürmek, Büyükşehir vizyonuyla yönetmek, göç veren değil, göç alan bir şehir haline getirmek, şehrimizi her alanda süper lige çıkarmak gibi hedeflerle başladığımız Belediye Başkan Aday Adaylığı sürecinde şahsıma göstermiş olduğunuz samimi ilgi ve sevgi, benim siz kıymetli hemşehrilerime olan sorumluluğumu daha da artırdı.

Sizlere hizmet etmek için, milletimizin emaneti olan bu makamlara talip olurken, sizlerin bana olan güven ve samimiyetiniz ile vatanım ve milletime karşı sorumluluklarım aklımdan hiç çıkmadı. Bu günden sonra da; büyüyen, gelişen, kalkınan, huzurlu, istikrarlı ve daha güçlü bir Türkiye için tüm gayretimle çalışacağımı, üreteceğimi; cennet vatanımın, asil milletimin ve çok değerli Çorumlu hemşerilerimin her zaman emrinde olacağımı bilmenizi isterim”