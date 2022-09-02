Çorum Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’a derneğe yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür ve şükranlarını sunarak plaket takdim etti.

Verilen plaket nedeniyle Muharrem Gül’e teşekkür eden Bayrak, derneklerle her zaman istişare halinde olduklarını belirterek, rehberlik etmek ve daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini, üyelerine ve topluma yararlı faaliyetler yapan derneklere her zaman destek vereceklerini söyledi. (Haber Merkezi)

