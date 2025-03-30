Çorum İl Müftülüğü’nde Ramazan Bayramı öncesinde bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Ramazan Bayramı’nın kamu çalışanları için 9 gün tatil ilan edilmesinden sonra son mesaiyi dün yapan Müftülük personeli idarecilerle bayramlaştı.

Müftü Şahin Yıldırım’ın makamında yapılan programa Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Şefler ve personel katıldı.

Tüm personel ile tek tek bayramlaşan Müftü Yıldırım, personelin sağlık ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşması temennisinde bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR