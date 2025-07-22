Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Kaymakam Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve protokol üyeleri Eyyup Aydın’a Osmancık’a sunduğu hizmetler ve gösterdiği özverili çalışmalar için teşekkür etti.

Kaymakam Furkan Duman, konuşmasında Dr. Eyyup Aydın’ın ilçedeki din hizmetlerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, “Kendisi Osmancık’ta görev yaptığı süre boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. İlçemize kattığı değerler için minnettarız. Yeni görev yerinde de başarılarının devamını diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Eyyup Aydın ise Osmancık’ta görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı başta Kaymakam Duman olmak üzere tüm ilçe halkına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı veda yemeği, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. Katılımcılar, Dr. Eyyup Aydın’a yeni görev yerinde başarılar dileyerek, uğurladılar.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ