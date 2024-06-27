Kaza Akçakoca sapağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan A.R. idaresindeki 67 TP 073 plakalı tır aynı şeritte ilerleyen ve plakası bulunmayan Ahmet B. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Fidan Bilge, tekerleğin altında kaldı. Kaza sonrasında ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet B.'ye (65) olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Tekerleklerin altında kalan Fidan Bilge (56) ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol, aracın ve cenazenin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS