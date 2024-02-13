Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Brent ham petrolü, Pazartesi gününü hafif düşüşle kapattıktan sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü, Eylül ayından bu yana en uzun günlük kazanç serisini sınırladıktan sonra 77 dolar civarındaydı.

Öte yandan akaryakıtta zamlara yenisi eklendi.

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam geldi

Son zamla birlikte 13 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı ortalama 44 - 45 TL oldu. Böylelikle motorinin litre fiyatında rekor seviye görüldü.

Benzin fiyatlarında ise zam gerçekleşmedi. Motorine yapılan zam sonrasında benzin ile motorin fiyatları arasındaki makas 5 TL'yi aştı.

Motorine yapılan son zammın ardından yılbaşından bu yana fiyatlar yüzde 18,5 arttı. Seçimlerden bu yana bakıldığında ise motorin fiyatlarına yüzde 129 zam yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre Çorum'da motorin fiyatı 45,56 kuruşa yükseldi.



