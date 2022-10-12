Teknik direktör Mert Nobre nezaretinde, Tesisler 1 No'lu Saha'da, saat 16.00'da başlayan antrenmana tüm futbolcular katıldı. Suat Kaya ve Burak Çalık salonda kuvvet çalışırken, Mehmet Akyüz takımdan ayrı düz koşu yaptı. Hafif sakatlıklarından dolayı, dün yapılan antrenmana katılmayan Ali Akkuş ve Emre Öztürk de idmanda yer aldı.

Isınma ile başlayan antrenmanın çabuk kuvvet çalışmasından sonra toplu oyun şeklinde geçtiği belirtildi. Amed Sportif Faaliyetler yenilgisiyle bozulan morallerin düne göre daha iyi olduğu kaydedildi.

(Rıfat KARA)

