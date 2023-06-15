Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Modern Pentatlon müsabakaları 12-14 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Başakşehir’de gerçekleşen müsabakalara Çorumlu sporcular damga vurdu. Osman Pehlivan’ın antrenörlüğünü yaptığı Çorum takımı 2011 doğumlu erkekler kategorisi beatle branşında Türkiye ikincisi olurken, 2010 doğumlu erkekler kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attılar. 2011 doğumlu ferdi müsabakalarda ise Çorumlu sporculardan Osman Efe Yıldırım Türkiye ikincisi, Mahir Emre Özyılmaz Türkiye yedincisi, Yusuf Baran Çakıcı Türkiye dokuzuncusu oldu. 2010 kategorisinde ise Eymen Buğrahan Öztaş Türkiye altıncısı, Mustafa Yıldız Türkiye dokuzuncusu, M.Ali Şahin ise Türkiye onuncusu olarak Çorum’u en iyi şekilde temsil etme başarısı gösterdiler.