Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Çorum’a geldi.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde trafik ekipleri tarafından içerisi modernize edilmiş mobil trafik eğitim tırında öğrencilere, trafikte cankurtaran kuralları çeşitli görsel ve uygulamalarla eğlendirerek anlatıldı.

Okul bahçesinde oluşturulan parkurda pedallı araçlarla uygulamalı olarak trafik eğitimi alan öğrenciler, trafik işaretleri ve ışıklarının anlamı, yaya geçidinde yapılması gerekenler, emniyet kemeri gibi birçok trafik kuralı hakkında görevli trafik ekiplerince bilinçlendirildi.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’de trafik eğitim tırını ziyaret ettiler.

Vali Yardımcısı Orhan yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 81 ilinde ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’ parolası ile bir proje oluşturulduğunu ifade ederek, “Proje kapsamında, Fatih sultan Mehmet İlkokulunda yayalar kırmızı çizgimiz parolası ile trafik güvenliği, çocukların güvenli bir şekilde yollarda seyahati ve okullarına güvenli olarak girip çıkabilmeleri için güvenli ortam yaratılması amacı ile yapılan projenin uygulaması için toplandık. Bu gün bütün öğrencilerimiz 4 tekerlekli bisikletlerle güvenli bir şekilde trafik eğitimi alıyorlar. Bu şekilde çocuklarımızın okul güvenliğinin alınmasına katkı sağlamış oluyoruz” dedi.



