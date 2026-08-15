Ticaret Bakanlığı, İcra İflas Kanunu'nun 114. maddesinde değişiklik yaparak yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Bu düzenlemeyle, mirasçılar arasında ortaklığın giderilmesi davalarında taşınmazın ilk ihalesi sadece mirasçılara açılacak.

RAPORA GÖRE FİYAT VERİLECEK

Eski düzenlemede satışın tüm aile fertlerinin onayıyla yapılması gerekiyordu. Bir kişinin onay vermemesi gönüllü satışı imkansız kılıyor ve davalara yol açıyordu.

Yeni sistemde ise taşınmazın değeri bir ekspertiz raporuyla belirlenecek. Bu rapor, mülkün gerçek piyasa değerinin altında satılmasını engelleyecek.

İlk ihalede satış bedeli, taşınmazın muhammen (takdir edilen) kıymetinin yüzde yüzünü ve paraya çevirme ile paylaştırma masraflarını karşılamalı.

Böylece taşınmazı almak isteyen mirasçı, diğerlerinin paylarını malın gerçek değeri üzerinden ödeyecek. Hiçbir mirasçının payı değerinin altında tasfiye edilmeyecek.

İKİ ŞART AYNI ANDA GETİRİLİYOR

İhalenin sadece mirasçılar arasında yapılabilmesi için iki şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor. Birincisi, tüm maliklerin taşınmazı miras yoluyla edinmiş olması.

İkincisi, mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmaması. Eğer mirasçılardan biri hissesini maddi sıkıntılar nedeniyle mirasçı olmayan birine devretmişse bu kural uygulanmayacak ve ihale doğrudan üçüncü kişilere açık olacak.

Taşınmazı almak isteyen mirasçılardan, kıymet takdiri raporunu incelemesi, muhammen bedelin tamamını ve masrafları karşılayacak finansmanı önceden hazırlaması ve satış ilanını takip etmesi bekleniyor. Bu sayede aile yadigarı taşınmazların yabancılara gitmesi de engellenmiş olacak.

Emlak sektöründeki diğer önemli gelişme ise sosyal medya ilanları. Bir süredir emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımı yasaktı. Ticaret Bakanlığı, yetki alınan konutlar için istisna getirdi. Yetkili kişiler, elektronik ilan doğrulama sistemiyle uyumlu ilanları sosyal medyadan paylaşabilecek.

