Siyasetteki son katılım gelişmesiyle birlikte TBMM çatısı altındaki sayısal dengeler güncellendi. Daha önce Yeni Yol Partisi'nden ayrılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, AK Parti'ye katıldı.

AK PARTİLİ VEKİL SAYISI 280 OLDU

Milletvekillerine rozetleri, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Yapılan bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 280 olarak kaydedildi.

YENİ YOL PARTİSİ GRUBU DAĞILIYOR MU?

Mustafa Bilici'nin ayrılmasıyla TBMM'de grup kurma eşiği olan 20 milletvekilinin altına düşen Yeni Yol Partisi, durumu hızlı bir adımla telafi etti. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den ayrılıp partiye katılmasıyla Yeni Yol Partisi, Meclis'te grup oluşturma yeterliliğini yeniden sağladı.

ANA MUHALEFETTE TABLO DEĞİŞTİ

Meclis'teki mimarinin değişmesinde Temmuz ayında yaşanan hukuki ve siyasi gelişmeler de belirleyici oldu. CHP'de istinaf mahkemesinin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan yönetim tartışmaları sonrasında Özgür Özel genel başkanlık görevinden ayrılmıştı. Olağanüstü kurultay taleplerinin karşılık bulmaması üzerine Özel ve beraberindeki 90 milletvekili istifa ederek Yeni Parti'yi kurdu.

Bu kopuşun ardından CHP'nin vekil sayısı 44'e gerilerken, Meclis'teki oturma düzeni de değişti. Ana muhalefet sıralarını boşaltan CHP milletvekilleri, MHP ile DEM Parti arasındaki bölüme geçti.

TBMM'DE GÜNCELLENMİŞ SANDALYE DAĞILIMI

Son katılımlar ve siyasi gelişmelerin ardından Meclis'teki güncel tablo şu şekilde oluştu:

AK Parti: 280

Yeni Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 27

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

