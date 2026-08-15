Merkez Bankası’nın 2026 yılı enflasyon tahminini %26’dan %28’e yükselttiğini hatırlatan Okumuş, enflasyon hedeflerindeki sapmaların ve sürekli yukarı yönlü yapılan güncellemelerin faturasının kamu görevlilerine ve emeklilere kesilmemesi gerektiğini ifade etti.

“TUTMAYAN HEDEFLERİN FATURASINI MEMUR VE EMEKLİ ÖDEMEMELİ”

Toplu sözleşme süreçlerinde sunlanan tahminler ile gerçekleşen ekonomik tablolar arasındaki farka dikkat çeken Fatih Okumuş, açıklamasında şu ifadeler yer verdi: “2025 yılında toplu sözleşme masasına sunulan %16 enflasyon tahmininin tutmayacağı açıkça belli olmasına rağmen; hem Kamu İşveren Heyeti hem de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kamu görevlileri ve emeklilerinin enflasyon altında ezilmesine maalesef sessiz kaldı.

Yıl içerisinde açıklanan Enflasyon Raporlarında istikrarlı olarak göze çarpan husus, enflasyonun sürekli olarak yukarı yönlü güncellenmesidir. Memur ve emeklilerimiz; maaşların tahmin edilen enflasyona uydurulması yerine, güncellenen reel enflasyon verilerine göre adapte edilmesini beklemektedir. 2024 ve 2025 yıllarında yaşanan tablonun bir benzeri ne yazık ki 2026 yılında da devam ediyor. 2027 yılında aynı hatanın tekrarlanmaması ve memur ile emeklinin sesinin artık duyulması şarttır.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

“SEYYANEN ZAM YAPILMALI, ÜCRET ADALETSİZLİĞİ BİTİRİLMELİDİR”Memur-Sen olarak hak arama mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Çorum İl Temsilcisi Okumuş, çözüm önerilerini şu sözlerle aktardı: “Mevcut ekonomik tablonun getirdiği yükü toplu sözleşme masasında, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecinde, Tandoğan Meydanı’nda, Maliye Bakanlığı ve TBMM önünde ısrarla ve net bir dille ifade ettik. ‘Tutmayan hedeflerin faturasını memur ve emeklisi ödemesin’ dedik.Ekonomik kayıplara göz kapatmak çare değildir. Yüksek enflasyon karşısında alınacak tedbir ve reçete bellidir: Memur ve emeklisine ivedilikle seyyanen zam yapılmalı, ‘enflasyon farkı veriliyor’ anlayışındaki eksik yaklaşım son bulmalı ve kamudaki çalışanlar arasında oluşan ücret adaletsizliği kalıcı olarak giderilmelidir.”