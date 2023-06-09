Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Türkiye Şampiyonası Rize’de, Mehmet Esenceli U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası ise Niğde’de sona erdi. Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Utku İlbars’ın Rize’de, 52 kiloda, İskilipli güreşçi Enes Kavlu’nun da Niğde’de, 62 kiloda şampiyon olmasının ardından, Niğde’de, 75 kiloda mindere çıkan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü güreşçisi Uğur Alp Tuzcu ise üçüncülüğü elde etmişti. Şampiyonanın son gününde, Niğde’den iki madalya haberi daha geldi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü’nden Eren Yalçın, 41 kilonun finalinde İstanbul Pendikspor Kulübü güreşçisi Buğra Kavak’a yenildi ve ikinci oldu.

100 kiloda mindere çıkan Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Kulübü güreşçisi Nedim Yasin Metin de finalde Erzurum Yolsporlu güreşçi Şafak Karabağ’a yenildi ve şampiyonayı ikinci olarak tamamladı. Böylece Çorum’lu güreşçiler iki şampiyonada 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanmış oldu.