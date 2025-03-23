Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 24.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Düzce temsilcisi Çilimli Belediyespor’un konuğu oldu. Çilimli İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının ilk 30 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmazken, iki takımın yedek kulübesinden birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Mimar Sinanspor’un gol aradığı dakikalarda ev sahibi Çilimli Belediyespor 33.dakikada Fazlı ile 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Mimar Sinanspor’da kaleci Adem kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıya 1 kişi eksik başlayan Mimar Sinanspor, savunmada riskler alarak rakip kalede önemli pozisyonlar buldu. Ancak bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Çorum temsilcisi 81.dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Maçın uzatma dakikalarında penaltıdan Fatih Serkan ile farkı 1’e indiren Mimar Sinanspor, Bu golden 3 dakika sonra kalesinde üçüncü golü gördü. Karşılaşma 3-1 ev sahibi Çilimli Belediyespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından konuk Mimar Sinanspor 23 puanda kalırken, ev sahibi Çilimli Belediyespor ise puanını 23’e yükseltti.

SAHA: Çilimli İlçe.

HAKEMLER: Kerem Kurum, Mutlu Akbulak, Yağmur Makbule Erden.

ÇİLİMLİ BELEDİYESPOR: Okan, Hakan, A.Fırat, Altan, Fazlı, Oğuzhan, Talha, Yiğit Efe, Enver, M.Bilal, Kerem Ali.

YEDEKLER: Emirhan Serdar, Ahmet, Osman, Ertuğrul, Yusuf, Mehmet, Erkan, Sabrican, Burak.

MİMAR SİNANSPOR: Adem, Ceyhun, Yavuz Burak, Nurullah, Fatih Serkan, Yunus, Volkan, Yusuf, Mustafa Öz, Batuhan, Alper.

YEDEKLER: Ali, Hüseyin Can, Emirhan, Yusuf, Mustafa, Kerem, Yusuf Can, Yiğit Emin, Talha, Emirhan.

GOLLER: Dk.33 Fazlı, Dk.81 Ahmet. Dk.90+8 Burak (Çilimli), Dk.90+5 (penaltıdan) Fatih Serkan (Mimar Sinan)