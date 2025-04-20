Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 28.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında şampiyonluğunu haftalar önce garantileyen Kdz.Ereğli Belediyespor’u konuk etti. Mimar Sinan Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının henüz başında Yusuf’un golüyle 1-0 öne geçen Çorum temsilcisi daha sonra Orhan Yüksel’in üst üste attığı gollere engel olamayınca skor bir anda 3-1’e geldi. Son dakikalarda 3-1 geride giren Yeşil-Siyahlılar uzatma dakikalarında kalesinde bir gol daha görerek maçtan 4-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Zonguldak temsilcisi puanını 75’e yükseltirken, ev sahibi Mimar Sinanspor ise 29 puanda kaldı.