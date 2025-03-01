Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 21.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında Karabük temsilcisi ASD Eflanispor’u konuk edecek. Lig’de galibiyet hasreti çeken Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, Eflanispor’u yenerek hasreti dindirmek istiyor. 21 puanla onuncu sırada yer alan Mimar Sinanspor ile 34 puanla yedinci durumda bulunan ASD Eflanispor arasında Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Bilecik bölgesi hakemlerinden Tuğberk Tavsamaz yönetecek.
Editör: RIFAT KARA