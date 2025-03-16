Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 23.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor sahasında Play-Off mücadelesi veren Sinopspor'u konuk etti. Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşmanın henüz 1.dakikasında Alper ile 1-0 öne geçti. Golün ardından etkili futbolunu devam ettiren Yeşil-Siyahlılar 22.dakikada kazanılan penaltı atışını Fatih Serkan ile gole çevirerek skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda skoru korumak adına geriye yaslanan Çorum temsilcisi kalesinde de ciddi pozisyonlar vermeye başladı. Son 5 dakikaya 2-0 önde giren Mimar Sinanspor 87 ve 90+2.dakikada gelen üst üste gole engel olamadı ve skor bir anda 2-2'e geldi. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Çorum temsilcisi bu beraberlik ile kazanamama serisini 11 maça çıkarırken puanını ise 23'e yükseltti. Sinop temsilcisi ise kritik Mimar Sinanspor beraberliği ile puanını 38 yaptı.

Editör: RIFAT KARA