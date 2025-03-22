Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 24.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor Düzce deplasmanında Çilimli Belediyespor’un konuğu olacak. Son haftalarda yediği son dakika gollerle 3 puan hasretini dindiremeyen Mimar Sinanspor yarın oynanacak kritik maçta bu kez kazanmak istiyor. 20 puanlı Çilimli Belediyespor ile 23 puanlı Mimar Sinanspor arasında Çilimli İlçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Tekirdağ bölgesi hakemlerimden Kerem Kurum yönetecek.

Editör: RIFAT KARA