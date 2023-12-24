Büyük ikramiyenin 400 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango’nun yılbaşı biletleri, İstanbul’da da yoğun ilgi görüyor. Toplamda biletlerin yaklaşık yüzde 75’inin satıldığını belirten İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, “Satışlar bu yıl çok iyi gidiyor. Hatta geçen seneye göre ilgi daha da arttı. Müşterilerimizin biletlerini bir an önce alması lazım. Çünkü son haftalarda biletler bitmek üzere” dedi.

Milli Piyango'nun özel yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak. Belirlenen kuralla bilet payına bakılmaksızın büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları Milli Piyango’nun internet sayfasından açıklanacak.

“İKRAMİYELER SEYYARLARDAN DAHA ÇOK ÇIKIYOR”

Tüm Türkiye’de olduğu gibi bilet satışlarının İstanbul’da da oldukça yoğun olduğunu belirten İstanbul Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, “Biletlerin yüzde 45-50’si zaten İstanbul’da satılıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa geçen yıl yapıldı ve bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili oldu. Bu çok güzel bir şey. Büyük ikramiyelerin, seyyarlardan daha çok çıktığını söylemek isterim. Çünkü klasik piyangonun yüzde 70-80’ini seyyar bayiler satıyor. Bu yılki ikramiye de Türk tarihinde rekor bir ikramiye, alan için hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.