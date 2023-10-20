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İtalya’nın Napoli kentinde 21-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Global Fashıon Progress (GFP) Uluslararası Dünya Şampiyonasına katılmak üzere geçen senenin dünya şampiyonları Şener Eroğlu, Erkan engin ve Dursun Gündem İtalya’ya gitti. Yolculuk öncesi şampiyona hakkında bilgiler veren geçen senenin dünya şampiyonu Şener Eroğlu, Eurocup Turkey olarak 26 ülkenin katılacağı şampiyonada bu yıl da şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Eurocup Turkey olarak Gökhan Hamarat liderliğinde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen Şener Eroğlu, “İnşallah ekip olarak bu yıl da Türkiye’nin şanlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandıracağız” dedi.

Malatyalı dünya şampiyonu kuaför Eroğlu, 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde kendisinin de bir depremzede olduğunu belirterek, “İnşallah burada alacağımız şampiyonluğu depremzedelere armağan edeceğiz” diye konuştu.

Eroğlu ayrıca bu süreçte kendilerine destek veren Türkiye Berberler ve Kuaförler Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş ile Eurocup Turkey Başkanı Gökhan Hamarat’a minnettar olduklarını söyledi.

(Selçuk Dönmez)