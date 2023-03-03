Türkiye’de Kahramanmaraş 6 Şubat 2023 tarihinde merkezli meydana gelen ve 45 bin insanımızın hayatını kaybettiği depremlerin hemen ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından depremin etkilediği kentlerden biri olan Adıyaman’da görevlendirilen AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ceylan çalışmalarını sürdürüyor.

Milletvekili Ceylan geçtiğimiz hafta içinde Adıyaman’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in bu kenti ziyaretlerinde hazır bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Adıyaman Merkez Millet Bahçesi’ne depremzede vatandaşlar için kurulan Sosyal ve Giyim Marketi’nde açılışına katılan ve bu marketlerin sayısının farklı lokasyonlarda da artacağını söyleyen Milletvekili Ceylan, Adıyaman Üniversitesi’ndeki Afet Koordinasyon Merkezi’ndeki koordinasyon toplantısı sonrasında dıa açıklamalarda da bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, “Türkiye, devletiyle milletiyle her noktada bu afetin oluşturduğu hasarı telafi etmek için büyük çaba göstermektedir. İlk günden beri hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadı. Felaketin tüm izleri buradan silinene kadar buradan çıkmayacağız. Devletin bütün kapasitesi ile deprem bölgesindeyiz. Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu geleceğe dair ayakta tutmak zorundayız. Gönül birliğiyle gece gündüz demeden yanınızda olacak, gayret ve azimle yaraları sarmaya çalışacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

