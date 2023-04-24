Çorum Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için organize ettiği çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Millet Bahçesi’nde düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti.

Çocukların hoşça vakit geçirdiği şenliklerde animasyon gösterileri, yarışmalar ve çeşitli spor aktiviteleri yapıldı. Şenliklerde Çorum Belediyesi tarafından çocuklara dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.

Öte yandan Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde farklı branşlarda spor aktiviteleri yer aldı. Şenliklerde ayrıca çocuklar için boyama etkinlikleri yapıldı. Millet Bahçesi’ni dolduran çocuklar, gün boyu devam eden birbirinden renkli ve eğlenceli bayramı doyasıya yaşadı.

(Haber Merkezi)