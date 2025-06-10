Kısa bir süre önce tapusunun alındığı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Haritacı Osmanbey Sokak Balaban İş Hanı’nda bulunan yeni Çorum İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşmaya MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP Genel Merkez MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Birlik ve beraberliğin vurgulandığı bayramlaşmada ilk konuşmayı MHP İl Başkanı Çıplak yaptı. MHP İl Başkanlığı olarak, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha milletimizle kucaklaşmanın, bayramın ruhunu paylaşmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek katılımcılara teşekkür eden Çıplak, Doğu Türkistan’da ve Filistin’de insan haklarının hiçe sayıldığı bir dönemde, Kurban Bayramı’nın barışa, adalete ve insanlık onuruna vesile olmasını diledi.

Yaşanan zulümlerin devlet olmanın, birlik olmanın ve millet olmanın önemini bizlere bir kez daha hatırlattığını söyleyen Çıplak; “MHP olarak; “Önce ülkem ve milletim” anlayışıyla, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getiriyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak iradesiyle şekillenen Cumhur İttifakı, milli bekamızın teminatıdır. Bu birlik ruhuyla, AK Parti il teşkilatlarımızla ve Cumhur İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla istişare ve uyum içinde çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Görev süreleri boyunca teşkilat birliğine, sahada aktif çalışmaya ve vatandaşla güçlü bağ kurmaya büyük önem verdiklerini kaydederek yaptıkları çalışmaları da anlatan MHP İl Başkanı Çıplak, 9 ofis, 425 metrekare kapalı alandan oluşan hizmet binasına kavuşmanın da onurunu yaşadıklarını, başarının geçmişten günümüze gelen tüm ülkücülerin ortak zaferi olduğunu ve bayramın tüm Türk-İslam alemine barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilediğini sözlerine ekledi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın da Cumhur İttifakı ortağı MHP İl Başkanlığındaki bayramlaşma programına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Mevla, birliğimizi ve dirliğimizi daim; nice bayramlara bu ruhla kavuşmayı nasip eylesin” görüşüne yer verdi.

Konuşmaların ardından tüm Şehitlerimiz için dua edilirken, katılımcıların bayramlaşması ile program sona erdi.

Editör: Haber Merkezi