Edebiyat dünyasında adından sıkça söz ettiren yazar İnci Yılmaz Şimşek, yeni eseri “Büyülü Sandık Çanakkale Zaferi” ile çocuk ve gençlik edebiyatına çığır açacak bir yenilik getirdi. Bu eser, yalnızca bir tarih anlatısı değil aynı zamanda okurunun yönlendirmesiyle ilerleyen etkileşimli bir deneyim.

Büyülü Sandık Çanakkale Zaferi, 3. sınıftan itibaren ilkokul öğrencilerine ve ortaokul öğrencilerine hitap ediyor ve okuyucusunu, 1915’in destansı ruhuyla yoğrulmuş Çanakkale cephesine götürüyor. Her bölümde olayların nasıl devam edeceğine dair okura seçenekler sunuluyor. Kitabın sonu ise okurun kararlarıyla şekilleniyor: Her okuyucu, kendi deneyimini yaşıyor.

İnci Yılmaz Şimşek daha önce Uzay’ın Mektubu ve Uzay’ın Kayıp Gezegeni gibi çocukların hayal gücünü ve değerler dünyasını besleyen eserlerle tanınmıştı. Psikolojik danışman ve sınıf öğretmeni tavsiyeli Uzay serisi çocukların keyifle okuduğu, baskıları hızla tükenen eserler haline geldi. Yazar İnci Yılmaz Şimşek ‘in yeni kitabı Büyülü Sandık Çanakkale Zaferi ise hem tarih bilinci aşılıyor hem de okuma alışkanlığını interaktif bir boyuta taşıyor.

Büyülü Sandık Çanakkale Zaferi, sadece bir kitap değil aynı zamanda bir öğrenme ve okuyucunun kendi kararlarını verdiği bir keşif. Çocuklar artık Çanakkale’yi sadece okumayacak, yaşayacak, karar verecek ve anlayacaklar.

İnci Yılmaz Şimşek’in kaleme aldığı Büyülü Sandık Çanakkale Zaferi Yol Akademi Yayınları’nın açtığı aylık kitap dosyası yarışmasını kazanarak basım desteği aldı. Ölümüne Aşk, Kayıtsız Kimlikler adlı romanların; Şen Yuva, Hükümsüz Kimlikler, Bir Kedi ve Bir Adam, Bir Kutu Geçmiş adlı öykü kitaplarının; Öğretmenler İçin Yaratıcı Yazarlık El Kitabı, Etkinliklerle Akran Nezaketi adlı eğitici kitapların; Uzay’ın Mektubu, Uzay’ın Kayıp Gezegeni adlı çocuk kitaplarının yazarı İnci Yılmaz Şimşek yeni kitabı için heyecan duyduğunu belirtti. 90’lı yıllarda okuduğu etkileşimli kitaplardan aldığı ilhamla kaleme aldığı Büyülü Sandık Çanakkale Zaferi kitabı için şimdiki çocukların da yıllar önce kendisinin duyduğu heyecanı tatmasını istediğini belirtti. Büyülü Sandık Çanakkale Zaferi Mythos etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK