Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş’un evsahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Komisyonu üyeleri, işyeri temsilcileri ve sendika üyesi memurlar katıldı.

Kurban Bayramı’nın vatanımıza, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek kısa bir konuşma yapan Fatih Okumuş misafirlerinin de bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Aşgın da programda tüm sendika üyelerinin bayramını kutlayarak; “Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Fatih Okumuş ve sendika üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi