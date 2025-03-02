Toplantıya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru katıldı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, alınan kararların ilçeler için hayırlı olması temennisinde bulunarak; “MHP olarak ilçelerimizin gelişimi için düzenli olarak bir araya geliyoruz. Bugün de Alaca’da önemli değerlendirmelerde bulunduk. Alınan kararların ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplantıda, ilçe belediyelerinin mevcut durumu ve gelecek dönem projeleri detaylı bir şekilde ele alındı. İlçelerdeki altyapı çalışmaları, yerel kalkınma projeleri ve vatandaşların beklentileri gibi konular masaya yatırıldı.

İl Başkanı Çıplak, toplantının birlik ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yerel yönetimlerin halka daha iyi hizmet sunabilmesi için düzenli olarak istişarelerde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.



Editör: SELDA FINDIK