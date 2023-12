Çorum merkezde 4, ilçe ve beldelerde de toplam 38 aday adayının Belediye Başkanlığı için başvuruda bulunduğu MHP İl Teşkilatı aday adayı tanıtım toplantısı düzenledi.

MHP İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, MHP İlçe Başkanları, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ile 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimi için MHP’den aday adaylığı başvurusu yapan isimler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan aday adayı tanıtım toplantısında daha sonra MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin teşkilatlara yolladığı konuşma okundu.



Ardından da İl Başkanı İhsan Çıplak, kürsüye gelerek, partililere seslendi. Çıplak, Çorum’da Cumhur İttifakı olarak 16 belediye başkanlığının hepsine talip olduklarını ve kazanacaklarını söyledi.

“VATANIMIZA

SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Partilileri selamlayarak başladığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 2000 yıllık devlet geleneğinin binlerce yıllık kültür ve medeniyet birikiminin bugünkü temsilcisi olduğunu vurgulayan kanla, fedakârlıkla ve büyük gayretlerle kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 100’ncü yaşına ulaştığını hatırlatan MHP İl Başkanı Çıplak; “Bir asrı deviren, bin yıldır da Türk İslam kültürüyle yoğrulan bu topraklar, stratejik konumu gereği bölgesel ve küresel sorunların doğrudan muhatabı, emperyalist güçlerin her zaman hedefi olmuştur. Üzerinde yaşadığımız coğrafya maalesef tarihin hiçbir döneminde sükûnet bulmamış, çevresindeki enerji kaynakları, bölgesel sorunların da kaynağı olmuştur. Bu nedenle, her zaman içeride ve dışarıda tökezlememizi bekleyenler var olmuş ve de var olmaya devam edecektir. Bize düşen, her işimizde, milli sorumlulukla hareket ederek, canımızdan aziz bildiğimiz cennet vatanımızı, salimen gelecek nesillere emanet etmektir” dedi.

SLOGANLAR BELİRLENDİ

31 Mart yerel seçimlerinde “Aklın Yolu Bir”, “Genelden Yerele Birlik, Ülke Yönetiminde Dirlik” ve “Birliğin Gücü ile Derken” sloganlarının kullanılacağını söyleyen Çıplak; “Cumhuriyetin 100. yılında siyasetini milli menfaatler çerçevesinde milletinin gözü önünde, milli varlığımıza helal getirmeyecek şekilde yapan, “Ne işimiz var Suriye’de, ne işimiz var Libya’da, ne işimiz var Akdeniz’de” diyenlere inat, devletimizin egemenlik haklarını ve milletimizin çıkarlarını çiğnetmeyen, Suriye’nin kuzeyindeki terör hesaplarını bozan, yanı başımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyen, Milli Davamız Kuzey Kıbrıs’ta Türklüğün kazanmasına destek olan, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ’a Türk’ün şanlı bayrağını diken, Gençlik yıllarımızda duvarlara yazdığımız, “Rehber Kur’an-Hedef Turan” ülkümüzü, Türk Devletleri Teşkilatıyla ete kemiğe büründüren, Milliyetçi muhafazakâr insanımızın yüreğinde adeta bir sızı olan, Ayasofya’nın zincirlerini 86 yıl sonra kırıp, Ayasofya’yı ibadete açan, 40 yıldır ayağımıza pranga yapılan bölücü terörün kökünü kazıyan ve ekonomik operasyonlara boyun eğmeyip, milletimizi ezdirmeyen genel siyasetimiz gibi yerel siyasetimizde de başımız dik yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.



“SEÇİMİ ALNIMIZIN

AKIYLA ALACAĞIZ”

Bu düşüncelerle oluşturdukları yerel seçim stratejisi ile Genel Merkez’in kararları doğrultusunda hareket edeceklerini, seçimde ya ülkenin istikrar ve istikbaline sahip çıkılacağını, ya da krize, kaosa ve kargaşaya boyun eğileceğini belirten MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri olmayanlar, aziz milletimizle paylaşacak hiçbir ortak değeri bulunmayanlar, devleti pasta gibi görüp daha ortada pasta yokken dilim paylaşımında kavga edenler ancak ve ancak “kargaşa” üretirler! Biz kimin, neyi paylaşıp neden kavga ettiğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın milli hafızalara kazıdığı, “Önce Ülkem ve Milletim” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah’ın izni ile üstesinden gelemeyeceğimiz, birlikte başarmayacağımız hiç bir şey yoktur. İnşallah bu seçimden teşkilatımızın gücü ve alnımızın akı ile çıkacağız. Cumhur İttifakı olarak da 16 belediyenin tamamını alacağız”

MHP’de aday adaylığı sürecinin 15 Aralık’ta tamamlandığını, Çorum merkezde 4 olmak üzere ilçelerle birlikte 38 Belediye Başkan aday adayı bulunduğunu, kırılan rekorun partileri ve davaları adına gurur verici olduğunu da söyleyen Çıplak, tüm aday adaylarına başarı dileklerini iletti.

ADAYLAR TANITILDI

Toplantıda daha sonra aday adayları ilçelere göre tek tek tanıtıldı. Buna göre Çorum merkezde Ali Beyaz, Kenan Şahin, Selahattin Ezer ve Ahmet Ertekin aday adayı olarak duyuruldu. MHP’nin diğer ilçe Belediye Başkan aday adayları ise su şekilde: “ALACA: Şerif Arslan; BAYAT: Bahadır Efe, Şaban Çakır, Mehmet Kabakçı; BOĞAZKALE: Mesut Ocaklı, Musa Gökçek, Çetin Meter; İSKİLİP: Ali Sülük, Ali Alıcı, Mehmet Ulucan, Ahmet Sağlam, Sabri Çiçekçi; OSMANCIK: Ahmet Gelgör, Mithat Kabaca; KARGI: Selahattin Erdoğan, Adem Yavuz; UĞURLUDAĞ: Zeki İpek, Kenan Genç, Davut Saygı, Halit İpek, Fehmi Torun; ORTAKÖY: Ramazan Öncül; MECİTÖZÜ: Okan Arık; DODURGA: İsmail Çetinkaya; OĞUZLAR: Ali Yarbaşı; SUNGURLU: Ahmet Haşim Özsaray, Yaşar Civan, İsa Şahin; LAÇİN: Ünal Gevşek, Yavuz Aykaç; AŞDAĞUL: Ertuğrul Çalışkan ve DÜVENCİ: İsmail Türk, Arif Aksoy”