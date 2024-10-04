İddialara göre kaza Osmancık Yeşilçatma Mahallesi Ömer Derindere Bulvarı D-100-E-80 Karayolu üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Emirhan Ergün’ün kullandığı motosiklet, 71 yaşındaki Hikmet T.’nin idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinleri hemen durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Emirhan Ergün’e ilk müdahaleyi yaptı.

Motosiklet sürücüsü genç Osmancık Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Çorum’a sevk edildi. Buradan da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Editör: HABER MERKEZİ