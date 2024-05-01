Yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sağanak yağış birçok ili olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için 28 ile sarı korlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak yağış etkili oldu ve olmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bu akşam saatlerinde, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.