Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇORUM'DA SAĞANAK VAR

Çorum'da ise son hava tahmin raporuna göre, sağanak yağış etkili olacak. Bugün kentte en düşük hava sıcaklığı 9 derece olurken en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyi bulacak.