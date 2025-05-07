Edinilen bilgilere göre, kolay yoldan kazanç sağlamaya çalışan bazı kişiler, yardım bahanesiyle iş insanlarına ulaşıp para talebinde bulundu.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediye başkan yardımcılarımızın isimleri kullanılarak, para toplamaya çalışan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanımız, başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin ismi kullanılarak vatandaşlarımızdan para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ