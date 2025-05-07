Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunda gündem dışı konuşan CHP’li Genç, atık su arıtma tesisi hakkında görüşlerini bildirdi.

Atık su arıtma tesisinin 90’lı yıllarda planlandığını ve 2000’li yılların başında hizmete alındığını kaydeden Genç, “O zamandan bu yana şehrin nüfusu arttı, sanayisi gelişti. Su miktarı ve niteliği de değişti. Tesis, kapasite ve teknolojik olarak bu gelişmeye ayak uyduramamıştır. Bu durum halk sağlığını tehdit etmektedir. Tesisin yenilenmesi gerekiyor. Yeni nesil arıtma tesisinde ileri teknolojiyle enerji maliyetini yüzde 30’a kadar düşürmek mümkün” dedi.

OSB’ye ise biyolojik arıtma tesisi kurulması gerektiğini söyleyen Genç, “Fabrikalarımızın pek çoğu tekstil, kimya sektörlerinde üretim yapıyor. Endüstriyel atıklar doğrudan kanalizasyona veriliyor. Bu durum karşısında şehir arıtma tesisi zorlanırken, yer altı ve yer üstü su kaynakları da tehdit altında kalıyor. Biyolojik arıtma tesisi kurulursa atıklar ön arıtmaya tabi tutulur ve böylece su kaynakları korunur. Sanayiciler de çevre cezalarından korunarak sürdürülebilir bir yönetimle ihracatta rekabet gücünü arttırır” ifadelerini kullandı.

OSB’YE KİMYASAL ATIK ARITMA TESİSİ KURULACAK

Belediye Başkanı Aşgın ise, “Biyolojik arıtma süreci uzun süredir gündemimizde, tesisin tüm projesi elimizde ve gerekli kaynak arayışı içerisindeyiz. AB projelerine de başvurularımız oldu. İleri biyolojik arıtma tesisi ile ilgili süreci sıkı şekilde takip ediyoruz.

OSB’deki kimyasal atık su arıtma tesisiyle ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan 200 milyon lira kredi temin edildi. Kimyasal atık su arıtma tesisi ile ilgili engeller kalmadı. Önümüzdeki ay ihalesi yapılarak yıllardır problem olan OSB’deki arıtmayla şehri arıtmasının ayrıştırılmasını göreceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ