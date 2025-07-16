Kudret Üğüten’in eşi, Belediye Halk Ekmek Fabrikası personeli Bahadır Üğüten ve Bahar Mermer’in babası, yine Belediye’den emekli Mustafa Üğüten’in ağabeyi olan Mesut Üğüten hayatını kaybetti.

Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü personeli Ertan Üğüten’in de amcaoğlu olan merhumun cenazesi yarın (17 Temmuz 2025 Perşembe günü) Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi