Düzenlenen imza töreninde konuşan Çorum İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, kurum olarak yürütülen İEP, NİYEP ve KİBAP gibi programlarla hem vatandaşların hem de işletmelerin yanında olduklarını vurguladı. Tuzcu, Çorum’da faaliyet gösteren firmalarla bu tür iş birliklerinin farklı sektörlerde artarak devam edeceğini ifade etti.

İmza töreninin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Tuzcu, Türkcell Global Bilgi Çorum Temsilcilerine teşekkür ederek, programa katılan kursiyerlere başarı dileklerini iletti.

Muhabir: SELDA FINDIK