Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti İmamoğlu’nun "hedef gösterme" suçundan beraatına karar verdi. İmamoğlu'na "tehdit" suçundan 2 ay 15 gün "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

DURUŞMA ÖNÜNDE İZDİHAM

İmamoğlu'na destek için gelen vatandaşlar duruşma salonu önünde izdiham oluşturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmayı takip etmek üzere Silivri'ye geldi.

ALKIŞLAR VE SLOGANLARLA DURUŞMA SALONUNA GİRDİ

Ekrem İmamoğlu, duruşma salonuna ayakta alkışlanarak ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları eşliğinde girdi.

"HAYAT KADAR KISA OLACAK"

Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'ndan bir önceki celse geniş bir savunma yaptığını hatırlatarak bu sefer daha kısa tutmasını istedi. Ekrem İmamoğlu, "Hayat kısa zaten, hayat kadar kısa olacak" diye cevap verdi.

İMAMOĞLU’NDAN SAVCIYA: SİZE BAKMAM YASAK MI?

İmamoğlu, savunmasını gerçekleştirirken duruşma savcısına bakarak konuştu. Savcı, İmamoğlu’na “kendisine bakmaması” konusunda uyarıda bulundu. İmamoğlu bunun üzerine savcıya tepki gösterdi, hakime dönerek, “Savcı Bey’e bakmam yasak mı ?” diye sordu. O sırada salondaki avukatlar masalara vurdu, izleyiciler alkışlarla karşılık verdi.

Hakim salondaki avukat ve izleyicileri duruşma düzeninin bozulmaması konusunda uyardı. Duruşma kısa süreli gerginliğin ardından devam ediyor.

İZLEYİCİLER ALKIŞLADI, MAHKEME BAŞKANI "BİR DAHA OLURSA SALONU BOŞALTIRIM" DEDİ

İzleyiciler İmamoğlu'nu alkışladı. Mahkeme başkanı bir daha alkış olması halinde salonu boşaltacağını söyledi.

İmamoğlu, "Benden korkuyorlar ama ben buradayım" dedi. Hakim, "Savunmanızı yapın sonra karar vereceğiz" dedi. İmamoğlu'nun avukatı, "Bir müdahale ile karşılaşırsam yanıt veririm" yanıtını verdi. Bunun üzerine hakim, "Duruşma düzenini biz sağlarız" dedi.

İmamoğlu da "Aynı uyarıyı savcıya da yapar mısınız? Her gün 'yargı bağımsızdır' demekle, yargı bağımsız oluyor mu?" diye konuştu.

MHP VE DEM PARTİ'YE SESLENDİ

İmamoğlu, "Terörsüz Türkiye’ süreci bizim için çok önemli. MHP ve DEM Parti’ye sesleniyorum; süreci kendi ikballeri için gören akıldan kendinizi ayrıştırın. Tarihi adımların sonuçlanması için hukuk dışı uygulamalardan, kayyımlardan uzaklaşılmalıdır.” dedi.

“GENÇLİĞİM VAR BİLİYORUM, YOLUM UZUN”

İmamoğlu şunları kaydetti:

İstedikleri kadar sesimizi kısmaya çalışsınlar. Biz hak yemedik hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Bugün savunmalarımın en şiddetlisini yapıyorum. Ben yargının siyasete aparat yapılmasıyla mücadele ettim, ediyorum ve devam edeceğim. Kötülük yapanlara ve kötülere karşı mücadelede dimdik ayaktayım, gençliğimin olduğunun da farkındayım. Yolumun uzun olduğunun da farkındayım. Allah yolumuzu açık etsin.

İmamoğlu, "Mehmet Murat Çalık kardeşimin evine dönmesini istiyorum. Bu iş cinayete gidiyor!" çağrısını yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, "Erdoğan 1 gün gözaltında kalmadı, cezası kesinleşince cezaevine girdi. İmamoğlu 120 gündür tutuklu. İmamoğlu neyle suçlandığını bile bilmiyor. İddianamesi yok." dedi.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı.