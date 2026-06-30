Mesleki eğitimin ve usta-çırak ilişkisinin yüzyıllardır Türk esnaf kültürünün temelini oluşturduğunu belirten Balaban, devlet tarafından sağlanan desteklerin hem işveren hem de öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu desteklerin kaldırılmasının özellikle küçük ölçekli işletmeleri olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Balaban, birçok esnafın ekonomik şartlar nedeniyle çırak çalıştırmakta zorlanacağını dile getirdi.

“GELECEĞİMİZ TEHLİKEDE”

Terzilik başta olmak üzere el emeğine dayalı pek çok mesleğin gençler tarafından yeterince tercih edilmediğini söyleyen Balaban, mevcut desteklerin kaldırılması halinde bu ilginin daha da azalacağını belirtti.

"Bugün birçok meslek dalında usta bulmakta güçlük çekiyoruz. Bunun temel nedeni yıllardır çırak yetişmemesidir. Eğer bugün gençlerimizi mesleğe kazandıramazsak birkaç yıl sonra bu işleri yapacak insan bulamayacağız. Usta gökten inmiyor; önce çırak olacak, sonra kalfa, ardından da usta olacak. Bu zincir kırıldığı anda mesleklerimizin geleceği de tehlikeye girer" dedi.

“KÜÇÜK ESNAFIN YÜKÜ DAHA DA AĞIRLAŞACAK”

Artan maliyetlerle mücadele eden küçük esnafın yeni bir yükü kaldırmasının mümkün olmadığını ifade eden Balaban, devlet desteğinin devam etmesinin hem istihdam hem de mesleki eğitim açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

"Bugün kira, elektrik, doğalgaz, SGK primi ve diğer giderler nedeniyle esnafımız zaten zor günler geçiriyor. Çırak ve stajyerlere verilen desteğin kaldırılması halinde birçok işletme öğrenci çalıştırmaktan vazgeçmek zorunda kalacaktır. Bunun kaybedeni sadece esnaf değil, meslek öğrenmek isteyen gençlerimiz ve ülke ekonomisi olacaktır" diye konuştu.

“GENÇLER MESLEK SAHİBİ OLMALIDIR”

Gençlerin yalnızca diploma değil, aynı zamanda bir meslek sahibi olmalarının önemine değinen Balaban, meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezlerinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sadık Balaban, “Her gencimizin üniversite mezunu olması mümkün değil. Ancak herkes iyi bir meslek sahibi olabilir. Terzilik, kunduracılık, konfeksiyon ve diğer el sanatları gelecekte de ihtiyaç duyulan meslekler olmaya devam edecek. Bunun için gençlerimizi teşvik edecek uygulamaların artırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi

“DESTEKLERİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ”Yetkililere çağrıda bulunan Balaban, çırak ve stajyerlere yönelik devlet desteklerinin yeniden değerlendirilmesini istedi. "Esnaf olarak beklentimiz, bu desteklerin kaldırılmaması ve hatta daha da güçlendirilmesidir. Çünkü bugün yapılan her yatırım, yarının ustalarını yetiştirecek en önemli adımdır. Çıraklığını yapamadığımız işin ustalığı da yapılamaz. Mesleklerin yaşaması, üretimin devam etmesi ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için devletimizin bu konuda esnafın yanında olmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.