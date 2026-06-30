İki yılı aşkın süredir Sungurlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Haşim Özsaray, görevinden affını talep etti. Özsaray'ın görevden ayrılmasıyla boşalan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine, İmar ve Şehircilik İşleri Müdürü olarak görev yapan Nedim Karaca atandı.

Sungurlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İki yılı aşkın süredir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Haşim Özsaray, görevinden affını talep etmiş olup bu suretle boşalan Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Nedim Karaca atanmıştır. Özsaray’a, görev süresince yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyor; Karaca’ya yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz. Yapılan atamaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz” ifadelerine bulunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi