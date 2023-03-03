Merhum Ayla Uysal, Yıldız Özcan, Emekli Öğretmen Yüksel Ilgın, Birsen Özkan ve Gülsen Ulusoy'un anneleri, Mecitözü - Körücek Köyünden İlker, Soner ve Özlem Uysal'ın anneanneleri, Serpil Ulubey'in de teyzesi olan Meryem Uysal, gribal enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak vefat etti.

Merhumenin cenazesi saat 12.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

