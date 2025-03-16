Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars’tan bir madalya daha… Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Mert İlbars, bronz madalya kazandı.

60 kiloda mücadele eden ve yarı finalde yenilerek madalya şansını kaybeden Mert İlbars, Ukraynalı Bohdan Hrsshyn ile üçüncülük maçına çıktı. Rakibine minderi adeta dar eden İlbars, 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandı.

TÜRKİYE DE ÜÇÜNCÜ

Takımlar genel klasmanında ise, U23 Grekoromen Güreş Milli Takımımız, 1 altın, 3 bronz madalya kazanarak, 98 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. 133 puanla Ukrayna şampiyonluk kupasını kazanırken, 99 puanlı Ukrayna ikinciliği elde etti.

Şampiyonada milli sporcularımızdan Alperen Berber, 87 kiloda altın madalya kazandı. 60 kiloda Mert İlbars, 67 kiloda Azat Sarıyar ve 130 kiloda Cemal Yusuf Bakır bronz madalya kazandılar.

Şampiyonanın serbest stil müsabakalarında Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerden Bekir Keser 55 kiloda üçüncü olurken, 125 kiloda Efe Anıl Al ise madalya müsabakasında yenilerek beşinciliği elde etmişti.