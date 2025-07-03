BASK ve Bağımsız Büro-Sen Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada memur ve emeklilerin ekonomik olarak ağır kayıplar yaşadığını söyledi. TÜİK verileri ile ENAG verileri arasındaki farka dikkat çeken Çam, “İstatistik oyunları, memur ve emeklinin cebinin boşalmasını önleyemiyor. TÜİK’e göre Haziran enflasyonu %1,37, yıllık enflasyon %35,05. Oysa ENAG, Haziran ayı enflasyonunu %3,05, yıllık enflasyonu ise %68,68 olarak açıkladı. İlk 6 ayda verilen %6’lık zam, %16,67’lik enflasyonla tamamen eridi” dedi.

“KİRA ARTIŞI %43, MAAŞ ARTIŞI %6!”

Hayati Çam, memurların enflasyonla birlikte kira artışlarıyla da boğuştuğunu belirterek şöyle konuştu:

“Haziran ayı itibariyle kira kontratını yenileyen memur, %43,23 artışla karşılaşıyor. Oysa maaşına Ocak ayında yapılan artış sadece %6. Bu tablo, kamu çalışanlarının nasıl bir yaşam savaşı verdiğini net şekilde ortaya koyuyor.”

“ENFLASYON FARKI AYLIK OLARAK YANSITILMALI”

Çam, altı ayda bir alınan enflasyon farklarının geçici çözüm sunduğunu belirterek, kayıpların aylık bazda telafi edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Altı ay sonra verilen enflasyon farkı geçmiş dönemi kapsamıyor. Oysa o dönemde yaşanan kayıplar memurun cebinden çıkıyor. Bu yüzden aylık olarak enflasyon farkı maaşlara yansıtılmalıdır.”

“VERGİ DİLİMİ %10’DA SABİTLENMELİ”

Çalışanların yılın ikinci yarısında zamlı maaşlarını vergi dilimlerine kaptırdığını belirten Çam, gelir vergisi düzenlemesi talep etti:

“Kamu çalışanları yıl boyunca %15’ten başlayan ve %27’ye çıkan gelir vergisi ödüyor. Bu da maaş artışını fiilen ortadan kaldırıyor. Vergi dilimi %10’dan başlamalı ve tüm yıl boyunca sabit kalmalıdır.”

“REFAH PAYI OLMADAN ZAM SIFIRDIR”

Memur ve emeklilerin alım gücünün korunması için refah payı talep eden Çam, şu sözlerle devam etti:

“TÜİK’in verileri kadar yapılan artış, aslında sıfır zamdır. Alım gücünü artırmak için enflasyonun üzerinde refah payı zorunludur. Ocak ayında yapılan artış enflasyon farkıyla %11,54 oldu ama reel olarak sadece %6. Bu oran alım gücünü korumaz düşürür.”

Muhabir: Haber Merkezi