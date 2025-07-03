Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, kamu görevlilerinin art arda gelen maaş kayıplarına dikkat çekerek, Hakem Kurulu'nun kararlarını eleştirdi. “Hakemin yetersiz kararının faturasını kamu görevlilerimiz ödemesin” diyen Okumuş, maaşların enflasyon karşısında her dönem eridiğini vurguladı.

“2024’ün birinci döneminde Mart ayından, ikinci döneminde Ekim ayından, 2025’te ise Şubat ayından itibaren maaşlar enflasyona yenildi. Aynı senaryo ikinci dönemde de yaşanacaktır” ifadelerini kullanan Okumuş, %5’lik artışın kamu görevlilerini bu ekonomik koşullarda korumasının mümkün olmadığını söyledi.

“KAYIPLAR SOSYAL HAYATTAN,

BORÇLANARAK TELAFİ EDİLİYOR”

Kamu çalışanlarının alım gücünün düştüğünü vurgulayan Okumuş, maaşların sadece temel ihtiyaçlara yettiğini, çalışanların sosyal hayatlarından kısmak, borçlanmak ya da harcamalarını azaltmak zorunda kaldığını belirterek, “Hakem Kurulu’nun, piyasa gerçekleriyle bağdaşmayan kararı nedeniyle kamu görevlilerimiz hem ceplerinden hem de yaşamlarından ödün vererek ayakta durmaya çalışıyor” dedi.

“ENFLASYONLA BAĞLANTISI

OLMAYAN KARARLAR”

Okumuş, Hakem Kurulu'nun kamu işvereninin tekliflerini onaylamakla yetindiğini ve bu kararların enflasyonla hiçbir bağının olmadığını ifade ederek, “2024 için %15 + %10’luk artış onaylandı, oysa enflasyon %44,38 oldu.

2025 için %6 + %5 artış kararı verildi, oysa sadece ilk 5 aylık enflasyon, yıl tahminini geçti” dedi.

“Ücretleri baskılarsak enflasyon düşer” gibi varsayımların kamu görevlilerini mağdur ettiğini belirten Okumuş, şöyle devam etti:

“Bu kadar büyük sapmaların yaşandığı bir ortamda enflasyon farkı yeterli değildir. Refah payı mutlaka eklenmeli, kamu çalışanlarının reel kayıpları telafi edilmelidir.”

Okumuş, maaş artışlarında kamu çalışanlarının ekonomik gerçeklerle uyumlu, refahı gözeten bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu vurgularken, “Kamu görevlileri, öngörüsüz politikaların ve temsiliyet sorunlarının bedelini ödememelidir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi