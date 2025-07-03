TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından Eğitim Sen’den sert tepki geldi. Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, kamu emekçileri, işçiler ve emeklilerin maaşlarının sahte verilerle baskılandığını ifade ederek, “TÜİK bugün hepimizin patronu haline geldi” dedi.

Sırma, kamu emekçilerine dayatılan düşük zam oranlarını eleştirerek, 6 aylık enflasyon farkının %16,67 olarak açıklanmasının gerçeği yansıtmadığını savundu. ENAG’ın verileriyle TÜİK arasındaki uçuruma dikkat çeken Sırma, yaşanan ekonomik tabloyu, “Maaşlarımız gerçek enflasyonun yarısını bile karşılamıyor. Giderlerimiz katlanarak artıyor ama gelirlerimiz yerinde sayıyor” sözleriyle özetledi.

“ALİ CENGİZ OYUNLARININ SON PERDESİ SERGİLENDİ”

Sırma, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“TÜİK’in Haziran enflasyonunu %1,37 olarak açıklaması gerçeklerle bağdaşmıyor. ENAG’ın aynı dönemde %3,05 oranında enflasyon açıkladığını unutmayalım. TÜİK'in bu rakamları, kamu çalışanlarının ve emeklilerin cebinden çalmaktadır. Bugün açıklanan oranlarla kamu emekçilerine sadece %15,57 oranında maaş artışı yapılacak. Bu da sefaletin ta kendisidir.”

GERÇEK KAYBI ALTINLA ANLATTI

Sırma, kamu emekçilerinin alım gücündeki dramatik düşüşü çarpıcı bir örnekle anlattı:

“2005 yılında ortalama kamu emekçisi maaşı ile 25 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün sadece 7 çeyrek altın alınabiliyor. Yani 20 yılda 18 çeyrek altınımız eridi. Bu tabloyu gizlemek mümkün değil.”

"TÜİK VERİLERİYLE GIDA FİYATLARINDAKİ

GERÇEKLİK UYUŞMUYOR"

Eğitim ve kira enflasyonunun TÜİK verileriyle dahi yüksek çıktığını vurgulayan Sırma, “Gıda fiyatlarındaki düşüş iddiası halkla alay etmektir. Doğalgaza son anda yapılan %25 zam bile rakamları manipüle etme çabasının açık göstergesidir,

Maaşlara yapılan cüzi artışları ‘müjde’ başlığıyla duyuranlara sesleniyoruz: İnsanlar kira ödeyemiyor, gıda alamıyor, geçinemiyor. Bu düzenin çarkları altında ezilen milyonlara artık yeter deme vakti çoktan gelmiştir” dedi.

“GERÇEK TOPLU PAZARLIK İSTİYORUZ”

Sırma, hükümetin ve yandaş sendikaların kamu emekçilerini oyaladığını öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adı toplu sözleşme olan ama içeriği sefalet olan bu sistem değişmelidir. Tüm kamu emekçilerini, insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş ve adil bir çalışma yaşamı için omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi