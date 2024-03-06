Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Milletvekili Erol Kavuncu başta olmak üzere Memur-Sen İl Başkanı Fatih Okumuş ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan, yönetici ve üyelerinin katıldığı teşkilat buluşmasında yapılan çalışmalar geniş kapsamlı olarak ele alındı.



Belediye Başkanı Aşgın’ın da Memur-Sen üyelerini selamladığı programda Okumuş tüm katılımcılara teşekkür etti. İki Genel Başkanı Çorum’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu da ifade eden Fatih Okumuş, ilimizde 10 hizmet kolunda 10 binin üzerinde üyesiyle en büyük sivil toplum kuruluşlarında biri olduklarını hatırlattı.

“Değerler Sendikacılığı” şiarıyla, üyesine hizmeti önceleyen, sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden sahada mücadele eden görevi ne olursa olsun samimiyetle gayretle çalışan tüm teşkilatımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diyen Okumuş örgütlü güçlerini genişletmek amacıyla Kadın ve Engelli komisyonunu aktif şekilde faaliyetler yürüttüğünü, farkındalık oluşturarak yeni söylemlere imza attıklarını da bildirdi.



Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş sözlerine şöyle devam etti: “Emeklilerimizin sesini daha fazla duyurmak ve haklarını korumak için Emekli Memur-Sen merkez teşkilatımızla birlikte ilçe teşkilatlanmamızı da çok şükür tamamladık. Genç Memur-Sen’imiz öncülüğünde yürüttüğümüz ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projemizi bu yıl Kudüs ve Mescidi Aksa teması ve 1500 öğrencimizle Mart Ayı sonunda başlatacağız. Emek veren tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Teşkilat Buluşmamıza teşriflerinden dolayı Genel Başkanımıza ve tüm tekrar teşekkür ediyorum”

(Haber Merkezi)