Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Erasmus Projesi kapsamında Portekiz’e gidecek öğrencileri ağırladı.

Belediye Başkanı Aşgın, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik proje üreten Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini Belediye’de misafir etti. Erasmus+ programı çerçevesinde Portekiz’e gidecek olan öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları anlamlı proje hakkında Başkan Aşgın’a bilgi sundu.

Başkan Aşgın heyete ziyaret nedeniyle teşekkür ederek anlamlı projeleri için de başarı dileklerini sundu.

Editör: HABER MERKEZİ