Çorum’da 2003'ten beri bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olarak çalışan Ayhan Şahin, 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu’nda başkanlık için aday olduğunu bildirdi.

Sorunlara değil, çözümlere odaklı bir yönetim anlayışıyla mali müşavirlik mesleğinde yeni bir dönemin başlayacağını kaydeden Şahin, “22 yıllık mesleki tecrübemle, mali müşavirlik mesleğinin dijital dönüşüm sürecine liderlik etmeye ve bu süreçte meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye adayım” dedi.

“MESLEĞİMİZ PEK ÇOK ZORLUKLA KARŞI KARŞIYA”

Mali müşavirlik mesleği son yıllarda pek çok zorluk ve sıkıntıyla karşı karşıya kaldığını belirten Şahin, “Olağanüstü iş yükü, sık değişen mevzuatlar, yetersiz teknolojik altyapı, kamu kurumlarıyla yaşanan entegrasyon sorunları, sürekli angarya haline gelen bildirim yükü, sosyal güvence ve iş güvencesi eksikliği, mesleki yalnızlık ve tükenmişlik hissi gibi pek çok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır” dedi.

“SORUNLARI KONUŞAN DEĞİL, SONUÇ

ODAKLI PROJELER ÜRETECEĞİZ”

Vergi Daireleri, SGK, Meslek Odaları, İŞKUR, KOSGEB gibi kurumlarla ve üniversitelerle aktif iletişim içinde olacaklarını ve bu sorunlara kalıcı ve pratik çözümler geliştirmek için çalışacaklarını ifade eden Şahin, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Sadece sorunları konuşan değil, sonuç odaklı projeler üreten bir yönetim anlayışıyla kişileri değil, odamızın kurumsal yapısını ve meslektaşlarımızın ortak çıkarlarını önceleyen bir yaklaşım sergileyeceğiz.

Haftalık yasal çalışma süresi 45 saat olmasına rağmen, bir mali müşavir ortalama 70-75 saat çalışmakta, iş yoğunluğu nedeniyle ailesine ve kendine zaman ayıramamaktadır. Bu adaletsizlik artık kabul edilemez.

Mesleğin hak ettiği saygınlığı geri kazandırmak, ekonomik ve sosyal haklarımızı güçlendirmek, teknolojik dönüşümde öncü olmak için yola çıkıyoruz.

Gerçekçi programlar, katılımcı yönetim anlayışı ve çözüm odaklı projelerle mesleğimizi daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin elinde.

Değişimin adı sizsiniz. Biz birlikte güçlüyüz.

Bu vizyonu hayata geçirmek ve mesleğimizin geleceğini birlikte şekillendirmek adına, başta ilçelerimiz olmak üzere tüm üyelerimizi daha güçlü, daha yenilikçi ve daha katılımcı bir yönetim için 11 Mayıs'ta oy kullanmaya ve ekibime destek olmaya davet ediyorum.

Çünkü biz, seninle daha güçlüyüz!”

AYHAN ŞAHİN KİMDİR?

“1977 doğumlu bir profesyonel olarak, ilkokuldan işletme yüksek lisansına uzanan eğitim hayatımı tamamladım. 2003'ten beri bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olarak çalışmaktayım. Yazılım ve teknolojiye olan kişisel merakım, uzmanlık alanlarım olan muhasebe, bağımsız denetim, konkordato komiserliği, KOBİ danışmanlığı ve vergi planlaması gibi konularda güncel yaklaşımları ve yenilikçi çözümleri takip etmeme de katkı sağlamaktadır.”

Editör: HABER MERKEZİ