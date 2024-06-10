Acı bir gün yaşayan Amasya eski Belediye Başkanı Sarı, kızının hayatını kaybettiğini duyurdu.

1961 yılında Amasya’nın Taşova ilçesinde dünyaya gelen ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Amasya Belediye Başkanı seçilen Sarı, sabah saatlerinde sosyal medya X üzerinden kötü bir haberi paylaştı.

Yaptığı paylaşımda bir süredir hastalığı nedeni ile tedavi gören kızı Hilal’in hayatını kaybettiğini dostları, sevenleri ve kamuoyuna duyurarak acısını ifade eden Sarı, “Seninle geçirdiğimiz her an, kalbimde sonsuza kadar yaşayacak. Seni seviyorum güzel kızım. Mekanın cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Sarı, kızı Hilal’in cenazesinin yarın (11 Haziran 2024 Salı günü) Amasya’nın Taşova İlçesi Uluköy Merkez Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceğini de belirtti.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



Editör: HABER MERKEZİ