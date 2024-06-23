Merhum Nurettin Hışıroğlu’nun oğlu, İsmail ve Hüseyin Hışıroğlu’nun ağabeyleri, Nuri Hışıroğlu’nun babası, Belediye eski Meclis Üyesi Hışıroğlu Kuruyemiş Sahibi Fikret Hışıroğlu’nun amcaoğlu Mehmet Hışıroğlu, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi, Akşemsettin Camii’nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’na defnedildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ