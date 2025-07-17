Çorum’un Alaca İlçesi Kalınkaya Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da ikamet eden Mehmet Erkmen (70), yakalandığı hastalık sonucu vefat etti.

Merkeze bağlı Narlık Köyü’nden Elmas Erkmen’in eşi, Bektaş Erkmen, Gülistan Köse ve Gülşen Aslan’ın babaları Mehmet Erkmen, Ankara’da Ortaköy Mezarlığında toprağa verildi.

Erkmen ailesi, merhumun vefatının 7. günü için 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 13.00’de Mamak’ta bulunan Şahintepe Mahallesi 663. Sokak Ata Apartmanında can yemeği düzenleyecek. Yedi lokmasına merhumun tüm eş ve dostları davet edildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ